Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»

«Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин, также отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон. У хозяев шайбы забросили Робби Фаббри и Люк Гленденинг.

Российский форвард столичного клуба Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами, также голевой пас отдал Овечкин.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 18-ю шайбу в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» (Детройт, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

1:0 — Фаббри (Ларкин, Задина) — 11:47 (5x4)

1:1 — Оши (Врана, Кузнецов) — 22:19 (5x4)

1:2 — Овечкин (Карлсон, Кузнецов) — 29:21

1:3 — Уилсон (Овечкин) — 54:23

2:3 — Гленденинг — 54:32

2:4 — Овечкин — 58:25 (en)

2:5 — Овечкин (Кузнецов) — 59:05 (en)