Валуев прокомментировал исход боя между Кокляевым и Емельяненко

Депутат Государственной думы и бывший боксер Николай Валуев прокомментировал исход боя между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, бой предсказуемо завершился в первом раунде.

«Я изначально видел в 38-летнем Емельяненко фаворита боя. Все завершилось достаточно быстро, как я и предполагал. У Кокляева не было никаких шансов», — сказал Валуев.

29 ноября Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде в поединке по правилам бокса, который прошел 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Михаил Кокляев поделился мнением о возможной дружбе со своим оппонентом.