Кокляев надеется на реванш с Александром Емельяненко по правилам MMA

Пауэрлифтер Михаил Кокляев прокомментировал поражение от бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.

29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде в поединке по правилам бокса, который прошел 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Не оставлю бокс. Слышал, что Емельяненко даст мне матч-реванш. На пресс-конференции ты сказал: «Начинай бороться». Буду начинать бороться, чтобы принять от тебя реванш в ММА», — цитирует Кокляева Sport24.

Ранее Емельяненко признался, что растягивал бой с Кокляевым.