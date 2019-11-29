Емельяненко выразил благодарность Путину за лучшее время в истории

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за лучшее время в истории государства. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Youtube-канал Оксаны Кравцовой.

По его словам, в настоящее время внутри страны граждане высказывают необоснованные претензии в адрес 67-летнего политика.

«Я благодарен Путину за все, что он делает для нашей страны. Пусть злопыхатели назовут время в истории страны, когда жилось лучше. Глупые люди», — сказал Емельяненко.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал о готовности пауэрлифтера Михаила Кокляева к бою против бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.