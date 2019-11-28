Российский защитник «Колорадо» рассказал о сломанной челюсти

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал о своей травме — переломе челюсти, передает Denver Post.

Россиянин получил повреждение 9 ноября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» (9:4). Хоккеист получил шайбой по лицу, доиграть встречу он не смог и был вынужден покинуть площадку.

«Мне пришлось провести целую неделю в списке травмированных. Доктор сказал, что мне лучше воздержаться», — заявил он.

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