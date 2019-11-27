Путин пообещал сделать все для подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020

Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно подготовит проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге.

27 ноября в Северной столице глава государства проводит встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», — цитирует Путина ТАСС.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа Евро, а также встречу 1/4 финала.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька прокомментировал возможный запрет на проведение на территории России финала чемпионата Европы 2020 года и Лиги чемпионов 2021 года.