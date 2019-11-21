Туктамышева рассказала о зарплатах фигуристов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/329/12689329/RIAN_6004105.HR-pic905-895x505-63033.jpg">

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о доходах в ее виде спорта, передает Sport24.

Спортсменка заявила, что за победу над чемпионата Европы фигуристы получают $20 тысяч, за золото первенства мира — $50 тысяч.

Фигурист, занявший третье место на этапе Гран-при, заработает около $9 тысяч. За второе место дают $12 тысяч, за первое — $18 тысяч. При этом Туктамышева отметила, что с этих сумм вычитаются проценты. Тренеру отходит 30%. В сумме у спортсмена остается 50%.

Фигуристка добавила, что выступление на ледовых шоу выгоднее, чем быть спортсменом-профессионалом.

«Если ты пролетаешь мимо наград, то живешь на 50-60 тысяч в месяц и херачишь в спорте», — сказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

Ранее сообщалось, что бывшая ученица Этери Тутберидзе ищет миллионы рублей на следующий сезон.