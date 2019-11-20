Эксперт Бубнов предсказал борьбу России и Дании за плей-офф Евро-2020

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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов предсказал борьбу России и Дании за второе место на групповом этапе Евро-2020. Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, скандинавская команда будет непростым соперником из-за наличия звездных игроков в составе.

«Мы все прекрасно помним, чем закончились игры против Бельгии, поэтому очевидно, что мы будем бороться с Данией за второе место. У них в команде есть суперзвезда Эриксен, много других сильных игроков. Будет интересная борьба», — сказал Бубнов.

Ранее сообщалось, что Бельгия и Дании сыграют в одной группе вместе со сборной России на чемпионате Европы 2020 года.