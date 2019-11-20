Эксперт Бубнов предсказал борьбу России и Дании за плей-офф Евро-2020
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов предсказал борьбу России и Дании за второе место на групповом этапе Евро-2020. Об этом сообщает Sportbox.
По его словам, скандинавская команда будет непростым соперником из-за наличия звездных игроков в составе.
«Мы все прекрасно помним, чем закончились игры против Бельгии, поэтому очевидно, что мы будем бороться с Данией за второе место. У них в команде есть суперзвезда Эриксен, много других сильных игроков. Будет интересная борьба», — сказал Бубнов.
Ранее сообщалось, что Бельгия и Дании сыграют в одной группе вместе со сборной России на чемпионате Европы 2020 года.