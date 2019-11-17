Португалия одолела Люксембург и вышла на чемпионат Европы
Сборная Португалии обыграла национальную команду Люксембурга в матче отборочного этапа чемпионата Европы и обеспечила себе выход в финальную часть турнира.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды.
Счет в матче был открыт на 39-й минуте игры, отличился Бруну Фернандеш. За четыре минуты до конца встречи Криштиану Роналду поставил точку в этой игре.
Португальская команда заняла второе место в группе, уступив лидерство сборной Украине.
Ранее сообщалось, что сборная России вылетела в Сан-Марино для проведения матча отбора на Евро-2020.
Чемпионат Европы — 2020. Отборочный этап
Люксембург — Португалия — 0:2
Голы: 0:1 — Фернандеш, 39; 0:2 — Роналду, 86.