Союз армян России проследит за делом о гибели чемпиона мира Боляна

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Союз армян России будет следить за ходом расследования убийства чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Союза армян России (САР) Ару Абрамяна.

Напомним, что трагедия произошла вчера вечером, 13 ноября, у дома, где проживал спортсмен, на Нахимовском проспекте. По факту убийство столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Мы обязательно будем следить за ходом следствия. О возможных причинах убийства пока ничего не буду говорить, так как не хочу брать на себя такую ответственность», — заявил Абрамян, добавив, что лично знаком с Боляном, который периодически участвовал в проводимых организацией мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу.