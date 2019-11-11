Видео нового показательного номера Медведевой появилось в сети

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Видео нового показательного номера призера Олимпийских игр Евгении Медведевой опубликовано на официальном сайте Первого канала.

Программу на композицию американской исполнительницы Билли Айлиш «idontwannabeyouanymore» поставил для фигуристки канадский хореограф Джои Рассел.

Медведева представит новый номер на этапе Гран-при в Москве, который пройдет с 11 по 15 ноября на арене «Мегаспорт».

На этапе Гран-при в Канаде Медведева заняла пятое место.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась от финала Гран-при по фигурному катанию.