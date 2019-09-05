Глушаков ответил на пожелавшим выиграть чемпионат без Карреры агентам

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Бывший полузащитник московского «Спартака», ныне выступающий за грозненский «Ахмат» Денис Глушаков прокомментировал слова агентов экс-тренера красно-белых Массимо Карреры — Тимура Гурцкая и Марко Трабукки.

Так, Гурцкая пожелал хавбеку показать, как он выиграет чемпионат без наставника.

«Желаю полу-агентам не жить прошлым и искать новую работу. Или тяжело пока?» — говорится в посте 32-летнего футболиста.

Глушаков защищал красно-белых с 2013 по 2019 год. Контракт стороны расторгли по обоюдному согласию.

Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России.

Ранее Глушаков извинился перед «Спартаком» за грязь.