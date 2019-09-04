Экс-чемпион UFC оправдался за нокаут в уличной драке

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Би Джей Пенн высказался об уличной драке со своим участием.

Потасовка между экс-бойцом и одним из посетителем заведения произошла 27 августа. Сначала Пенн уронил соперника и нанес ему несколько ударов локтем. После драка продолжилась на улице. Мужчина дважды попал бойцу по лицу и отправил его в нокаут.

Экс-чемпион UFC заявил, что конфликт у него произошел с приятелем. При этом, по словам бойца, он не хотел драться, а только пытался его успокоить.

«Не знаю, кто выложил то видео, но лучше бы они показали всю картину. Я вообще-то пытался обнять того парня. Но от его ударов у меня взлетел адреналин. Я сказал ему: «Давай еще!» Думал, правда, что он бить не станет», — цитирует Пенна TSN.

Ранее сообщалось, что прибывшая на место инцидента полиция не предприняла никаких действий по отношению к Пенну.