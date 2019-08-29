Радимов: «Зениту» попалась ровная группа без фаворитов
Бывший футболист петербургского «Зенита» и главный тренер второй команды клуба Владислав Радимов прокомментировал итоги прошедшей в Монако жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Его слова передает Sport24.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
По итогам жеребьевки сине-бело голубые были определены в одну группу с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом». Также в жеребьевки принимала учстие и еще одна команда из России - -московский «Локомотив». Железнодорожники попали в группу D, в состав которой входит туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и немецкий «Байер».
«Зениту» попалась абсолютно ровная группа, нет яркого фаворита, все четыре команды могут выйти.
Не думаю, что опыт прошлых встреч поможет «Зениту», тогда у команд были другие составы, поэтому это вообще не играет роли», — сказал Радимов.
Ранее хавбек «Зенита» прокомментировал результаты жеребьевки.