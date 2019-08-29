Радимов: «Зениту» попалась ровная группа без фаворитов

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Бывший футболист петербургского «Зенита» и главный тренер второй команды клуба Владислав Радимов прокомментировал итоги прошедшей в Монако жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Его слова передает Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

По итогам жеребьевки сине-бело голубые были определены в одну группу с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом». Также в жеребьевки принимала учстие и еще одна команда из России - -московский «Локомотив». Железнодорожники попали в группу D, в состав которой входит туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и немецкий «Байер».

«Зениту» попалась абсолютно ровная группа, нет яркого фаворита, все четыре команды могут выйти.

Не думаю, что опыт прошлых встреч поможет «Зениту», тогда у команд были другие составы, поэтому это вообще не играет роли», — сказал Радимов.

Ранее хавбек «Зенита» прокомментировал результаты жеребьевки.