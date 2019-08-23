Джикия: надо забить «Браге» два мяча и пройти дальше

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о поражении в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы от «Браги».

Встреча в Португалии закончилась со счетом 0:1.

«Не сказал бы, что подсели во втором тайме. Просто получили нелепый гол, вот и все... Не думаю, что дерби с ЦСКА сказалось эмоционально. Не выгорели. Эмоции были отличные, но надо это уже оставлять позади и смотреть вперед — еще игра с «Брагой» нас ждет.

Они сегодня вообще ничем не удивили. Думаю, дома все будет хорошо. Надо забить два мяча и пройти дальше», — передает слова зашитника Sport24.

Стоит отметить, что ответная игра пройдет в Москве 29 августа.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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