«Спартак» и ЦСКА огласили составы на матч 6-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.
Запас: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо, Бакаев, Умяров, Мелкадзе.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.
Запас: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.
Матч пройдет 19 августа в 20:00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию дерби.
Ранее новичок ЦСКА ирландский защитник Хердур Магнуссон высказался о предстоящем матче.