Защитник «Зенита» высказался об игре Малкома

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о трансфере своего соотечественника Малкома в петербургский клуб, передает Globo Esporte.

Малком пополнил состав команды в это летнее трансферное окно. Сообщается, что его трансфер обошелся больше, чем в €40 млн.

«С Малкомом мы встретились в олимпийской сборной. Наше взаимодействие будет только расти. Он игрок с невероятным потенциалом и очень поможет «Зениту» в этом сезоне», — заявил Сантос.

Ранее сообщалось, что экс-хавбек «Зенита» Маркизио может вернуться в Серию А.