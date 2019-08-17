Защитник «Зенита» высказался об игре Малкома
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о трансфере своего соотечественника Малкома в петербургский клуб, передает Globo Esporte.
Малком пополнил состав команды в это летнее трансферное окно. Сообщается, что его трансфер обошелся больше, чем в €40 млн.
«С Малкомом мы встретились в олимпийской сборной. Наше взаимодействие будет только расти. Он игрок с невероятным потенциалом и очень поможет «Зениту» в этом сезоне», — заявил Сантос.
Ранее сообщалось, что экс-хавбек «Зенита» Маркизио может вернуться в Серию А.