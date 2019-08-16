Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Туном» на «слабую троечку»

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил игру российской команды в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна», передает Sport24.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

«Игра «Спартака» сегодня на слабую троечку, потому что в первом тайме «Тун» полностью переиграл «Спартак». «Тун» был ближе к 2:0, чем «Спартак» к 1:1. Как мы говорили, «Тун» — отличная, средняя команда, и они владели преимуществом. 2 мяча Максименко спас — 2 выхода 1 на 1. Но класс есть класс.

Мы говорили, что «Спартак» должен эту команду проходить, но вопросов очень много оставил. Можно ли сказать, что был недостаток настроя к «Туну» из-за трех гостевых мячей? Да, может быть и такое. Плюс скоро играть с ЦСКА, кто бы что не говорил. Да и в первом тайме же 2:0 могло быть», — заявил Мостовой.

Ранее наставник «Туна» оценил матч со «Спартаком».