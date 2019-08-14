Жена Мамаева призвала помочь фитнес-фрику «Руки-базуки»

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Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана призвала помочь Кириллу Терешину, известному в сети как «Руки-базуки».

В свои бицепсы он закачал синтол. Из-за большого объема вещества в мышцах Терешину теперь требуется операция. Ему грозит ампутация рук.

«Давайте поможем парню восстановить прежние руки. Многие врачи уже отказались от него, но я уверена, что смогу найти хирурга, который будет готов взяться за эту сложную операцию», — написала жена игрока «быков» в инстаграме.

Однако бывшая девушка фитнес-фрика Олеся Малибу заявила, что информация о необходимой операции — ложь.

«Руки-базуки» врет про операцию. Он копит на вторую квартиру в Москве, которую будет сдавать в аренду, а на полученные деньги жить. Не ведитесь», — заявила Малибу.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник был госпитализирован с остановкой сердца.