Менеджер Дадашева раскрыл мечту умершего спортсмена

Менеджер Максима Дадашева Эгис Климас высказался о смерти клиента, передает »Чемпионат.com».

Он сообщил, что россиянин жил мечтой о завоевании титула чемпиона мира.

«Как вы видите, Максим покинул нас. Он навсегда останется в наших сердцах и запомнится нам как очень сильный, дисциплинированный и преданный делу — настоящий чемпион. Он жил лишь одной мечтой — стать чемпионом. На мой взгляд, он всё ещё является таковым и будем им всегда. Макс, оставайся там и жди нас. Покойся с миром», — написал Эгис Климас.

Стоит отметить, что атлет 19 июля бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. После 11-го раунда тренер Бадди Макгирт решил остановить поединок из-за большого количества пропускаемых боксером ударов в голову.

Впоследствии Максиму стало плохо: его сразу направили в больницу, где врачи обнаружили у спортсмена отек мозга.

Несмотря на старания хирургов, 23 июля боксер скончался по причине остановки сердца.

Ранее жена боксера Дадашева рассказала, каким будет расти сын спортсмена.