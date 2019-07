Серена Уильямс признана самым модным спортсменом 2019 года

Серена Уильямс, американская теннисистка, обладательница карьерного «Золотого шлема» была признана самым модным спортсменом 2019 года, сообщает Sports Illustrated.

Журнал из США составил список 50 самых стильных и ярких спортсменов 2019 года. На обложке красуется 37-летняя Серена Уильямс, которая заняла первое место в списке. В список также попали футболист сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар и защитник лондонского «Арсенала» Эктор Белльерин. Из россиян в рейтинге присутствует Мария Шарапова.

Уильямс уже не первый год работает в мире одежды и моды — она владеет фирмой по производству спортивной одежды Aneres Designs, а также собственным брендом Serena.

Ранее сообщалось, что Американская теннисистка Серена Уильямс заявил, что продолжит бороться за равные права.

Strong. Sexy. Sensible.



