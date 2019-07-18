19-летняя фигуристка Сотскова постоянно сидит на диетах

Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о том, как сложно поддерживать стройную фигуру, в инстаграме.

По словам 19-летней спортсменки, она сильно ограничивает себя в еде. Россиянка добавила, что в день потребляет не больше 1000 калорий.

«Вся моя жизнь — это сплошная диета», — написала фигуристка.

Сотскова также отметила, что, несмотря на такие ограничения, она питается вкусно и даже балует себя сладостями.

«Тренеры ничего не запрещают. Я уже в достаточно сознательном возрасте, чтобы решать все самостоятельно», — заявила спортсменка.

На счету Сотсковой титул вице-чемпионки юношеских Олимпийских игр и юниорского чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что одна из самых талантливых фигуристок России была отчислена из московского ЦСКА.