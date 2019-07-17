Джокович рассказал о традиции есть траву на кортах

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о том, почему после финального матча турнира Уимблдон, которых проходил на теннисных кортах, оторвал несколько травинок и съел, передает официальный твиттер турнира.

В финальном поединке серб в тяжелом пятичасовом матче обыграл швейцарского теннисиста Роджера Федерера со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

«Я просто люблю траву! Я всегда мечтал выиграть именно Уимблдон. И в 2011 году, как раз перед тем, как впервые осуществить эту мечту, прямо перед финалом, я думал, если вдруг выиграю, что бы мне такого сделать? Нужно было что-то особенное. Идей не так уж много, поэтому я просто решил съесть траву. И с тех пор так и повелось», — сказал Джокович на торжественном вечере.

Ранее Федерер заявил, что не будет впадать в депрессию из-за потрясающего финала.