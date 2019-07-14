Жена Овечкина похвасталась отдыхом на яхте

Супруга капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась романтичными фото с отдыха с мужем в инстаграме.

Форвард проводит отпуск вместе с семьей на яхте в Италии.

В прошедшем сезоне россиянин смог в восьмой раз завоевать титул лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ. У 33-летнего хоккеиста в активе был 51 результативный бросок и 38 голевых передач за 81 матч.

В сезоне-2018/19 «Вашингтон» сумел выйти в плей-офф, однако уступил «Каролине Харрикейнз» со счетом 3:4 уже в первом раунде.

В сезоне-2017/18 клуб впервые завеовал Кубок Стэнли, обыграв «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:1 в финальной серии турнира.

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