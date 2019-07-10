Джанаев близок к переходу в ЦСКА

Вратарь сборной России Сослан Джанаев близок к переходу в московского ЦСКА, сообщает Sports.ru.

32-летний голкипер последний месяц находился в расположении «Сочи», но уже на этой неделе может подписать контракт с армейцами.

В настоящее время Джанаев находится в статусе свободного агента. Остаток минувшего сезона в польской «Медзи».

Интерес к российскому вратарю помимо «Сочи» так же проявляли «Уфа» и польская «Легия».

Джанаев уже защищал цвета красно-синих с 1999 по 2005 год, но на молодежном уровне.

Ранее сообщалось, что за голкипером так же следят несколько клубов из Турции.