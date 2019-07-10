Джанаев близок к переходу в ЦСКА
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Вратарь сборной России Сослан Джанаев близок к переходу в московского ЦСКА, сообщает Sports.ru.
32-летний голкипер последний месяц находился в расположении «Сочи», но уже на этой неделе может подписать контракт с армейцами.
В настоящее время Джанаев находится в статусе свободного агента. Остаток минувшего сезона в польской «Медзи».
Интерес к российскому вратарю помимо «Сочи» так же проявляли «Уфа» и польская «Легия».
Джанаев уже защищал цвета красно-синих с 1999 по 2005 год, но на молодежном уровне.
Ранее сообщалось, что за голкипером так же следят несколько клубов из Турции.