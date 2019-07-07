Медведев подвел итоги Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги своего выступления на турнире Уимблдон, передает Eurosport.

В матче 1/6 финала российский спортсмен проиграл представителю Бельгии Давиду Гоффену со счетом 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

«Очень важно в десятке остаться и держаться, потому что пройдет какое-то время и будешь смотреть: «Ну, был я десятке и что?» Приятно, если там останусь. Но, конечно, обидно, потому что сетка была неплохая и можно было хотя бы до Джоковича дойти и тогда и еще выше в рейтинге подняться или хотя бы заработать очки. Рад, что стабильность дала свои плоды, если окажусь в десятке после Уимблдона», — заявил Медведев.

На этом же этапе турнир покинул еще один российский хоккеист Карен Хачанов.

Ранее сообщалось, что Медведева оштрафовали за неспортивное поведение.