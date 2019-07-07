Медведев подвел итоги Уимблдона

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Российский теннисист Даниил Медведев во время матча против француза Жиль Симона Российский теннисист Даниил Медведев во время матча против француза Жиль Симона
Российский теннисист Даниил Медведев во время матча против француза Жиль Симона
Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги своего выступления на турнире Уимблдон, передает Eurosport.

В матче 1/6 финала российский спортсмен проиграл представителю Бельгии Давиду Гоффену со счетом 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

«Очень важно в десятке остаться и держаться, потому что пройдет какое-то время и будешь смотреть: «Ну, был я десятке и что?» Приятно, если там останусь. Но, конечно, обидно, потому что сетка была неплохая и можно было хотя бы до Джоковича дойти и тогда и еще выше в рейтинге подняться или хотя бы заработать очки. Рад, что стабильность дала свои плоды, если окажусь в десятке после Уимблдона», — заявил Медведев.

На этом же этапе турнир покинул еще один российский хоккеист Карен Хачанов.

Ранее сообщалось, что Медведева оштрафовали за неспортивное поведение.