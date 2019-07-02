«Лацио» и «Валенсия» поспорят за форварда ЦСКА

Римский «Лацио» проявляет интерес в сторону нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Sport24.ru.

По информации Tuttomercatoweb.com, итальянский клуб намерен подписать игрока ближайшим летним трансферным окном.

21-летний форвард также попал в зону интересов испанской «Влаенсси».

В начале июня в СМИ появились сообщения, что лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересовались английский «Арсенал», «Монако» и испанская «Севилья».

За основной состав армейцев Чалов дебютировал в 2016 году. В общей сложности футболист сыграл в 86 матчах в составе столичной команды, став автором 30 забытых мячей.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал идею о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) клубами СНГ.