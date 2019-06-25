Дзюдоист из Грузии посвятил победу над россиянином своему народу
Дзюдоист из Грузии Гурам Тушишвили поделился эмоциями после того, как стал обладателем золотой медали II Европейских игр, сообщает «Советский спорт».
Турнир проходит в столице Белоруссии — Минске.
«Безусловно, я очень рад этой победе. На мне лежала большая ответственность, так что я постарался быть вдвойне мобилизован, чтобы порадовать свою страну и фанатов. Да, в финале была такая же напряженная борьба с российским борцом Иналом Тасоевым, как и взаимоотношения между нашими странами. Однако это спорт, так что я хочу посвятить победу Грузии и грузинскому народу», — цитирует Тушишвили Worldsport.ge со ссылкой на Первый канал Грузинского телевидения.
Победитель Европейских игр смог завоевать первое место в поединке с россиянином в весовой категории свыше 100 килограммов. Для Грузии его золотая медаль стала шестой в европейском турнире.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала девять медалей и уверенно лидирует в общем зачете Европейских игр.