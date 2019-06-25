Дзюдоист из Грузии посвятил победу над россиянином своему народу

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Дзюдоист из Грузии Гурам Тушишвили поделился эмоциями после того, как стал обладателем золотой медали II Европейских игр, сообщает «Советский спорт».

Турнир проходит в столице Белоруссии — Минске.

«Безусловно, я очень рад этой победе. На мне лежала большая ответственность, так что я постарался быть вдвойне мобилизован, чтобы порадовать свою страну и фанатов. Да, в финале была такая же напряженная борьба с российским борцом Иналом Тасоевым, как и взаимоотношения между нашими странами. Однако это спорт, так что я хочу посвятить победу Грузии и грузинскому народу», — цитирует Тушишвили Worldsport.ge со ссылкой на Первый канал Грузинского телевидения.

Победитель Европейских игр смог завоевать первое место в поединке с россиянином в весовой категории свыше 100 килограммов. Для Грузии его золотая медаль стала шестой в европейском турнире.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала девять медалей и уверенно лидирует в общем зачете Европейских игр.