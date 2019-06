Твиттер ООН представил Месси угнетателем

Твиттер-аккаунт ООН выложил пост против дискриминации футболисток по оплате труда, сообщает «Советский спорт».

На картинке, прикрепленной к твиту, изображен Месси в роли мужчины-футболиста с большой зарплатой и группа футболисток с небольшой зарплатой относительно аргентинского игрока.

«Мужчина-футболист мирового уровня, такой как Лионель Месси, получает 84 миллиона долларов в год (зарплата+бонусы). А общая зарплата всех 1693 женщин-футболисток из семи ведущих мировых лиг женского футбола – 42,6 млн долларов. Структура «ООН-Женщины» требует равной оплаты в спорте», — написано в твите.

⚽️ 1 male soccer player makes almost double as much as the combined salaries of all players in the top 7 women's soccer leagues.



During the #WomensWorldCup2019, join @UN_Women in demanding equal pay for #WomenInSport. https://t.co/5xnSaUqEO1 pic.twitter.com/SMr23362hg