Твиттер ООН представил Месси угнетателем

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Твиттер-аккаунт ООН выложил пост против дискриминации футболисток по оплате труда, сообщает «Советский спорт».

На картинке, прикрепленной к твиту, изображен Месси в роли мужчины-футболиста с большой зарплатой и группа футболисток с небольшой зарплатой относительно аргентинского игрока.

«Мужчина-футболист мирового уровня, такой как Лионель Месси, получает 84 миллиона долларов в год (зарплата+бонусы). А общая зарплата всех 1693 женщин-футболисток из семи ведущих мировых лиг женского футбола – 42,6 млн долларов. Структура «ООН-Женщины» требует равной оплаты в спорте», — написано в твите.

Ранее «Барселона» опубликовала поздравительное видео ко дню рождения Месси.