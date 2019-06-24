Карри может сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио

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Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри может выступить сборную США на следующих летних Олимпийских играх, передает «Советский спорт».

Форум пройдет в 2020 году в японском Токио.

«Знаю, что там будет потрясающая энергетика... Я никогда не играл на Олимпиаде, но был на двух чемпионатах мира, так что у меня есть опыт выступлений за национальную команду. Но, как говорят другие, ничто не сравнится с Олимпийскими играми», — цитирует Карри USA Today.

Ранее сообщались подробности стрельбы на чемпионском параде «Торонто».