В «Ювентусе» отказались от хавбека «Барселоны»

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Руководство «Ювентуса» приняло решение не приобретать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, передает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, в туринском клубе приняли такое решение из-за того, что планируют сосредоточиться на трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает источник, теперь основным претендентом на Коутиньо становится французский «ПСЖ».

В сезоне-2018/19 Коутиньо, который перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018 года, провел 54 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом.