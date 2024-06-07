Сальдо раскрыл сроки восстановления Каховского водохранилища

После восстановления плотины Каховское водохранилище восстановится за два года. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, принимая участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Будет принято решение, и в достаточно быстрые сроки этот объект, серьезнейший объект инфраструктуры обеспечивающий, будет восстановлен. Другое дело, накопление воды потребует не менее двух лет, чтобы объем водохранилища был восстановлен. За несколько дней после того, как была разрушена плотина, более 17 кубических километров воды было сброшено бесцельно в Черное море», — сообщил Сальдо.

Губернатор Херсонщины пояснил, что сброшенная вода нанесла значительный ущерб экосистеме. При этом, как утверждает Сальдо, починить саму плотину (дамбу) Каховской гидроэлектростанции возможно в течение года.

До этого в Херсонской области определили сроки восстановления дамбы Каховской ГЭС.

Ранее на Украине возобновили движение по плотине ДнепроГЭС.