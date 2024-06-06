«Добил уже у стройплощадки»: в Москве расстреляли известного скейтера СК: основной версией убийства скейтера в Москве является конфликт на почве ревности

В районе Кунцево в Москве застрелили мужчину. По данным СМИ, преступник преследовал жертву и выстрелил в нее несколько раз из АКС-74У, после чего скрылся. Погибшим оказался 34-летний Константин Балишанский — скейтер, бывший участник команды NikeSB. С преступником, 35-летним Андреем Деминым, Балишанский был знаком. Как уточнили в СК, между ними возник личный конфликт на почве ревности. Убийцу поймали спустя 2,5 часа, при задержании он не менее 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ и сам был ранен в голову. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В районе Кунцево в Москве мужчина открыл стрельбу, после чего скрылся. Тело жертвы обнаружили на улице Алексея Свиридова, сообщила столичная прокуратура. По данным ведомства, на месте преступления нашли шесть гильз.

Как писал Mash, преступник караулил погибшего у дома, где тот жил. Убийца заранее заклеил камеры домофона. В маске и кепке, он сидел около подъезда на скамейке и ждал, пока мужчина выйдет.

«Потом шел за молодым человеком несколько метров и начал стрелять. Добил уже у стройплощадки», — говорится в публикации.

Telegram-канал 112 опубликовал видео с моментом преследования и убийства.

Преступника выследили спустя 2,5 часа на Аминьевском шоссе. В МВД сообщили, что при задержании он оказал сопротивление и не менее 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ. Инспекторы открыли огонь в ответ и ранили убийцу в голову. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. При себе у мужчины обнаружили кастомный АКС-74У «Ксюха», магазины к нему, военный нож, карту местности, защитные очки, бинокль, комплект камуфляжной формы, сухпаек и воду, писал Mash.

Мотивы стрелка сейчас выясняют следователи. Изначально СМИ и МВД сообщали, что убийство было заказным. Однако позже в прокуратуре заявили, что приоритетной версией является личный конфликт между преступником и жертвой. Следственный комитет уточнил, что он возник на почве ревности.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему).

Убийца и жертва знали друг друга

СМИ удалось выяснить личность погибшего мужчины. По данным Shot, жертвой оказался 34-летний Константин Балишанский. Он был достаточно известной фигурой в столичных кругах скейтеров. В 16 лет он стал первым в команде NikeSB Россия. В разное время его спонсорами были спортивный бренд Freestyle Dist и бренд одежды Elwood.

Baza сообщила, что в 20 лет Балишанский сломал ногу и с тех пор на прежнем уровне не выступал. Никаких других увлечений, кроме скейтбординга, у погибшего не было.

«После травмы Константин подрабатывал то грузчиком, то чинил компьютеры, на обычную работу не устраивался», — отметил Telegram-канал.

При этом, по информации Mash, Константин в последнее время работал в компании своего отца Андрея Балишанского, который возглавляет Mediasystem Group. Shot уточняет, что погибший занимал в фирме позицию системного администратора.

Соседи Балишанского рассказали, что он был спокойным и неконфликтным человеком. Жильцы дома никогда не видели его в шумных компаниях или в нетрезвом виде. Однако Baza со ссылкой на близких Константина пишет, что мужчина был вспыльчивым и всегда на взводе. При это о серьезных конфликтах с кем-либо его родители не знали.

По сообщению прокуратуры, в убийстве подозревают мужчину 1988 года рождения. Mash пишет, что его зовут Андрей Демин, ему 35 лет. По информации Telegram-канала, убийца и жертва вместе работали в Mediasystem Group.

Baza также сообщает, что Балишанский и Демин были знакомы. Однако объединяла их не работа, а увлечение скейтбордингом. Убийца, как уточняет канал, ранее работал журналистом на портале Proskater.

Кроме этого, известно, что у Демина была судимость — в 2009-м он получил четыре года условно за хранение и сбыт героина.

Конфликт возник из-за девушки

По данным источников Shot, Андрей Демин планировал убийство Балишанского несколько месяцев.

«В начале февраля неизвестные начали активно пробивать личные данные мужчины во всевозможных слитых базах и в теневом сегменте интернета, заказывать на него досье. Изучали его повседневные маршруты, места, где он бывает», — говорится в публикации.

Mash сообщает, что конфликт между Деминым и Балишанским возник из-за девушки. При этом отец Константина сказал, что не знает, кто мог убить его сына. Telegram-канал пишет, что Андрей Балишанский в разговоре с отцом не упоминал об Андрее Демине и не рассказывал о своей девушке.