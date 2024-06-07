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Район Киева столкнулся с социальной катастрофой

Аналитик Кущ сообщил о социальной катастрофе в одном из киевских жилых массивов

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Gleb Garanich/Reuters

В одном из киевских жилых массивов под названием Позняки, расположенном на левом берегу Днепра в Дарницком районе, произошла социальная катастрофа из-за дефицита электричества. Об этом сообщает в социальных сетях украинский экономист и аналитик Алексей Кущ.

«На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается тотальная социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем», — пишет Кущ.

Проблемы усугубляются тем, что Позняки являются жилмассивом с высотными домами, где отсутствует подключение к газу, а в квартирах установлены электроплиты. Кущ обвинил руководство «Укрэнерго» в том, что компания за взятки распределяет электроэнергию не по справедливости, а для тех, «куда надо». В качестве примера Кущ привел ситуацию в Днепропетровской области, где уже несколько дней нет света.

До этого Financial Times подсчитало, что на Украине выведены из строя более половины вырабатывающих мощностей энергетики из-за ударов Вооруженных сил России.

Ранее Украину призвали готовиться к жизни «в холоде и темноте».

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