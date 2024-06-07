Около 15% операций на позвоночнике проходят с помощью ИИ, заявил нейрохирург

Участие искусственного интеллекта (ИИ) и роботизированной техники значительно облегчает процесс операции. Уже около 15% операций на позвоночнике проходят вместе с ИИ и роботами. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, к.м.н. Денис Наумов.

«В первую очередь благодаря этой системе мы сразу видим виртуальную модель операции, то есть можно провести симуляцию вмешательства. Это позволяет предвидеть возможные сложности и скорректировать план. Кроме этого, на основе данных ИИ формируется навигационная система, которая создает трехмерную модель позвоночника. После этапа визуализации мы делаем небольшие разрезы, через которые вводятся роботизированные инструменты. Все это позволяет достичь максимального контроля и предотвратить риски во время операции», — объяснил эксперт.

Наумов при этом отметил, что несмотря на ряд заблуждений, ИИ только помогает при операциях, провести ее сам он точно не сможет.

«Новые инструменты, которые появляются в руках современных хирургов, призваны облегчить труд врачей. Но хирург при этом полностью контролирует ход операции, корректируя действия роботов. Сами же системы работать автономно не могут, они требуют постоянного контроля и участия человека. Хирург наблюдает и участвует в каждом этапе операции, корректируя роботов и ИИ, чтобы обеспечить максимальную безопасность пациента и провести операцию эффективно», — сказал он.

По словам врача, операции на позвоночник с участием ИИ и роботизированной техники все же инновация, чем регулярная практика и успех процедуры зависит именно от квалификации врача.

«Опыт и квалификация хирурга и бригады имеют решающее значение. Именно эти пункты могут предотвратить различные риски во время процедуры и обеспечить качественное послеоперационное восстановление. Поэтому при планировании операции на позвоночник следует тщательно подбирать лечащего врача и ориентироваться на стаж от 5 лет, постоянное повышение квалификации и практику врача. Даже современные технологии не могут заменить эти критерии, так как ответственность за операцию лежит именно на докторе», — добавил врач.

При этом врач также предостерег людей от откладывания операции на позвоночник «на потом». Наумов объяснил, что ранняя диагностика и лечение заболеваний позвоночника существенно улучшает прогноз и эффективность как консервативных методов, так и хирургических. Именно поэтому важно обратиться за помощью к специалистам при боли и неприятных, странных ощущениях в спине.

Ранее были названы шесть важнейших условий идеального визита к врачу.