После пережитых четырех попаданий FPV-дронов танк из состава группировки «Север» уничтожил группу Вооруженных сил Украины под Харьковом. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал один из танкистов, они выехали на позицию и начали выполнять задание, отработали его и вскоре их атаковали.

«Сначала артиллерийский обстрел, затем в небе появились FPV-дроны. ...Четыре дрона попали в наш танк, но благодаря нашей защите мы остались целыми. Если бы не наша защита, ситуация могла бы сложиться иначе,» — рассказал военный журналистам.

Танк успел скрыться в лесопосадке и не имел видимых повреждений на броне.

После перезарядки танк вернулся на передовую и нанес несколько точных выстрелов по зданию, где находились украинские военные. Попадание было зафиксировано средствами контроля.

Танк вернулся обратно без происшествий.

До этого в российские войска поступила новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон». По имеющимся данным, ТОС-3 «Дракон» изготавливается на Омском заводе транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»). Судя по появившимся видеокадрам, система установлена на танковом шасси и получила динамическую бронезащиту бортов и защитный экран из сетки над пусковой установкой. «Дракон» обладает 15 удлиненными направляющими для пуска ракет. Новые боеприпасы и спутниковый модуль позволяет вести точечный огонь по полученным от разведки координатам.

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