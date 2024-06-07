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Россия и КНДР возобновят пассажирское железнодорожное сообщение

Приморье и КНДР планируют возобновить поездки пассажирских поездов по ж/д

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Shutterstock/fornStudio

Пассажирское сообщение по железной дороге между Уссурийском в Приморье и северокорейским Расоном планируется возобновить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное агентство по туризму.

В течение четырех лет не осуществлялись пассажирские перевозки по такому маршруту. В четверг ФТС объявила о выезде первого пассажирского поезда в Северную Корею через Приморье после четырехлетнего перерыва. На борту находился 41 турист, все из России.

В пятницу агентство отметило, что в поезде были представители власти Приморья, региональные туроператоры, блогеры и туристы. Поездка осуществлялась по официальному приглашению властей Расона. В мае северокорейская делегация посетила Владивосток и проявила интерес к развитию туризма между обоими регионами.

Руководитель агентства по туризму Арсений Крепский заявил: «Мы планируем провести тестирование железнодорожного направления и возобновить движение по маршруту Уссурийск — Расон. Пока рано говорить о количестве поездов и расписании. В Расоне предстоят рабочие контакты.»

Маршрут Хасан — Туманган протяженностью 32 километра был пройден, после чего делегация продолжила путь в Расон на автобусе. Программа поездки рассчитана на три дня и включает посещение различных достопримечательностей, образцовых школ и производств, а также знакомство с инфраструктурой для отдыха, включая парки, пляжи и катерные прогулки к местам обитания ларг.

Ранее в США сообщили о высоком спросе на южнокорейское оружие.

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