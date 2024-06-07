Турция останавливает закупки пшеницы

Министерство сельского и лесного хозяйства (минсельхоз) Турции планирует временно приостановить импорт пшеницы в страну с 21 июня по 15 октября. Об этом сообщается на сайте турецкого продовольственного ведомства.

В минсельхозе республики поясняют, что данная мера необходима для поддержки турецких производителей в сложный летний сезон, когда растет плотность импортных поставок в страну, а цена на урожай заметно падает.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза сообщил, что Россия за период с 1 по 20 мая отправила на экспорт 3,394 млн тонн зерна, что на 18% уступает показателю за аналогичный период 2023 года.

Поставки пшеницы из России в Турцию за три недели и вовсе рухнули в несколько раз — до 127,4 тыс. тонн с 741 тыс. тонн в 2023-м.

Ранее сообщалось, что ряду российских сельхозпроизводителей грозит банкротство из-за майских заморозков.