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Спрос на российских специалистов по спутниковой связи растет

«Ъ: в РФ вырос спрос на специалистов по спутниковой связи и телекоммуникациям

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Илья Галахов/Global Look Press

Количество вакансий в области спутниковой связи и телекоммуникаций в России возросло за пять месяцев 2024 года на 1768% в сравнении с прошлым годом, при общей динамике по телекоммуникациям в 162%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», опираясь на исследование рекрутинговой платформы HeadHunter.

Согласно информации издания, с января по май текущего года количество вакансий в области спутниковой связи поднялось на 1768%, до 65,2 тыс. При этом средний оклад означенных вакансий на российском рынке увеличился на 13% и составил 67 тыс. руб.

По мнению экспертов, рост числа вакансий связан с увеличением спутниковых госпроектов и эффектом низкой базы.

Как отмечается в материале, в смежных сегментах динамика за первые пять месяцев 2024 года тоже набрала обороты. Так, в мобильной связи число вакансий возросло на 121%, до 87 тыс., в фиксированной — на 49%, до 71 тыс., в оптоволоконной — на 118%, до 43 тыс.

В конце мая сообщалось, что российские работодатели стали охотнее брать на работу студентов и пенсионеров. Количество вакансий для студентов в РФ за последний год выросло на 24%.

Ранее были названы 10 сфер, где число соискателей превышает спрос работодателей.

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