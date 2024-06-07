Байден заявил, что удары Украины по России могут втянуть Запад в конфликт

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России могут втянуть западные страны в украинский конфликт, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу ABC.

«Теоретически это может произойти, но это маловероятно», — сказал он.

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности применения французского вооружения для ответных действий с Украины на территории России. Он отметил, что Париж не одобряет использование оружия против гражданских лиц или объектов в России.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России есть средства противодействия западному оружию, которое получает Украина.

До этого Байден сказал, что США не намерены разрешать Украине наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю.

Ранее сообщалось, что российские корабли нанесут официальный визит в порт рядом с США.