Что нужно посмотреть на выставке «Античность. Система координат»

Медиацентр парка «Зарядье» до августа превратился в идеальное пространство, где царят античные сюжеты и образы. Работы из коллекции Николая Юсупова-старшего предоставил музей-заповедник «Архангельское», которому в этому году исполнилось 105 лет. В новом обрамлении суперсовременного зала они смотрятся еще более впечатляюще. Чтобы вы не потерялись в этом великолепии, рассказываем, на что обратить внимание в первую очередь.

Неизвестный художник «Подражание Юберу Роберу. Статуя Диоскура»

close 100% Пресс-служба выставки «Античность. Система координат»

Эту картину Николай Юсупов купил на торгах, где продавалась коллекция Александра Власова. Камергер двора, страстный коллекционер, выйдя в отставку, он переехал в Москву и посвятил себя своему собранию. Даже искушенные ценители искусства не могли скрыть изумления, оказавшись в его особняке. Произведения Юбера Робера любила Екатерина II, его работы украшали собрание Эрмитажа. Неизвестный художник, взявшись написать картину в подражание Роберу, обратил внимание на братьев-близнецов Диоскуров, Кастора и Полидевка. Он изящно соединил прошлое и настоящее: у подножия статуи участника похода Аргонавтов отдыхает крестьянин, а рядом с ним стоит собака.

Антонио Канова «Парис»

close 100% Пресс-служба выставки «Политехнический музей: приближая будущее»

Исключительное мастерство Антонио Кановы сделало его одним из самых известных и и популярных скульпторов своего времени. Знакомство князя Николая Юсупова с мастером во многом повлияло на формирование коллекции в Архангельском. Одной из его жемчужин считается голова троянского героя.

Франческо Пиранези «Собрание гравюр»

close 100% Пресс-служба выставки «Политехнический музей: приближая будущее»

Сын скульптора Джованни Баттиста Пиранези создал целую галерею гравюр античных храмов и статуй. Для Николая Юсупова он выполнил гравюру статуи Гладиатора Боргезе, которая очень нравилась князю. Ее нашли в XVII веке неподалеку от Рима — популярность этого образа была так велика, что буквально в каждом крупном поместье была его копия. В том числе и в Архангельском.

Алоизус Анези «Въезд французов в Рим после битвы при Маренго»

close 100% Пресс-служба выставки «Политехнический музей: приближая будущее»

Художник изобразил драматический момент в истории Италии: по настоянию австрийцев с ее территории вывели российские войска. Оставшись один на один с армией Наполеона, они потерпели поражение при Маренго и вскоре были вынуждены заключить перемирие и уйти из Италии. Символично, что художник написал колонну кавалеристов на фоне развалин Колизея, а на каменной плите можно различить надпись «Основатели Мира Освободители города 1800».

Помпео Джироламо Батони «Венера и Амур»

close 100% Пресс-служба выставки «Политехнический музей: приближая будущее»

Эту картину художник написал по заказу Николая Юсупова-старшего. Покупка полотна у Помпео для путешественников, отправившихся в большой тур, конечной точкой которого был Рим, считалась непременным пунктом вояжа.

Ваза с изображением амура и оленя

close 100% Пресс-служба выставки «Политехнический музей: приближая будущее»

На вазе, выпущенной на заводе Джозайи Веджвуда, изображен амур, хватающий за рога оленя. Сюжет напоминает о древнегреческом мифе об Актеоне. Внук Аполлона случайно увидел купающуюся в реке Артемиду и засмотрелся на богиню и ее спутниц нимф. В гневе она превратила его в оленя — Актеона в обличье животного растерзали его же собаки.

«Аполлон, преследующий Дафну», Франсуа Лемуан

close 100% Пресс-служба выставки «Политехнический музей: приближая будущее»

Князь Юсупов обладал утонченным вкусом и безошибочно выбирал среди предлагаемых ему произведений искусства те, что отвечали его представлениям о прекрасном. Например, эту картину он приобрел на аукционе обширной картинной галереи Голицынской больницы, первой частной публичной пинакотеки в России. Интерес к собранию был необычайно велик: в торгах участвовала даже императрица Александра Федоровна.

«Храм Изиды в Помпеях», Франческо Пиранези

close 100% Пресс-служба выставки «Политехнический музей: приближая будущее»

Храм, посвященный Исиде, был одной из первых построек, обнаруженных на раскопках Помпей. Художники и писатели восхищались зданиями и улицами погибшего в извержении вулкана города. Павел Муратов писал о храме, что это единственное место драмы в Помпеях.

«Ника Птерос», Антон Чумак

close 100% Пресс-служба выставки «Политехнический музей: приближая будущее»

Современный петербургский художник Антон Чумак начал новый проект, посвященный классической архитектуре. И первый объект из серии вошел в настоящую выставку. В работе над ним художник обратился к истории возведения мраморного храма Ники Аптерос на афинском Акрополе. Статую богини победы создали бескрылой в надежде удержать ее на своей земле. Однако эта идея отторгалась автором, и в современном варианте Ника вновь обрела крылья как символ мечты, полета и духовной свободы.

Выставка открыта до 4 августа, график работы можно посмотреть на сайте парка «Зарядье».