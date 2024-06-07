Россия прорабатывает возобновление авиасообщения с тремя странами

В России обсуждается вопрос возобновления прямого авиасообщения с Индонезией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Российские авиакомпании также планируют начать рейсы в Иорданию и Кувейт. Работа по расширению географии путешествий россиян ведется постоянно, рассказал он.

Чернышенко отметил, что в настоящее время страна имеет прямое международное авиасообщение с 38 государствами.

По словам вице-премьера, путешествия в Россию становятся модным трендом на Ближнем Востоке.

Власти фиксируют значительный рост числа туристов из стран исламского мира, поэтому намерены продолжить работу по расширению прямого международного авиасообщения, добавил он.

6 июня посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что его страна хочет как можно скорее запустить прямые авиарейсы в Россию.

Ранее сообщалось, что из Махачкалы и Минеральных Вод могут появиться рейсы в Иран.