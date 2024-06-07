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В России рассмотрят возможность сделать 31 декабря официальным выходным днем

Котяков: инициативу сделать 31 декабря выходным днем рассмотрят

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Shutterstock/ShineTerra

При подготовке производственного календаря на 2025 год Минтруд России рассмотрит предложение о том, чтобы 31 декабря стал официальным выходным днем. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«При планировании на 2025 год мы можем вернуться к обсуждению возможности объявления 31 декабря официальным выходным днем. Запрос общества на это является значительным», — отметил он.

При этом в январе в Государственной думе не увидели необходимости в увеличении числа выходных. Депутат Светлана Бессараб напомнила, в российском производственном календаре уже сейчас 14 праздничных дней, это большая нагрузка на работодателей. По ее словам, дополнительный выходной потребовал бы двойной оплаты труда, что очень накладно и для экономики, и для покупателя.

До этого, в 2022 году, в Госдуме, напротив, предлагали продлить майские выходные.

Ранее в России провели 6 тысяч мероприятий в честь Дня эколога.

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