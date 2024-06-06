Власти проверят китайскую автокомпанию из-за самовозгораний машин в России Росстандарт потребовал от GAC проверить безопасность авто после двух пожаров

После двух случаев возгорания кроссоверов GAC в России Росстандарт инициировал проверку продукции этого автопроизводителя на безопасность, узнала «Газета.Ru». В случае подтверждения системной проблемы GAC предстоит принять меры для ее устранения. Китайские компании меньше обращают внимание на имиджевые издержки, чем европейские, но случаи оперативного устранения дефектов машин в РФ были и у них, отмечают эксперты.

Росстандарт после двух случаев возгорания автомобилей GAC в России направил в российское представительство GAC запрос о необходимости проведения проверки возможного несоответствия транспортных средств GAC обязательным требованиям безопасности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«После получения результатов такой проверки от ООО «ГАК Мотор Рус»

будет принято решение о целесообразности разработки и согласования программы мероприятий по предотвращению причинения вреда

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Федеральным законом № 184-ФЗ)», — сообщили в Росстандарте.

В соответствии с этим законом изготовитель, продавец или представительство обязаны по требованию федерального органа исполнительной власти провести проверку полученной информации и направить ее результаты в соответствующий орган государственного контроля в соответствии с его компетенцией.

Два случая возгорания автомобилей GAC в России произошли в мае и начале июня 2024 года. Сначала на трассе М-12 «Москва — Казань» при въезде на автозаправку вспыхнул кроссовер GAC GS 8.

Водитель не смог сразу покинуть салон из-за блокировки ремня безопасности и получил тяжелые ожоги.

У него обгорели лицо, руки и ноги, а расплавившаяся одежда прилипла к телу.

Супруга мужчины была вынуждена выпрыгнуть из машины на ходу, пламя помогли потушить сотрудники АЗС, в распоряжении которых были мощные огнетушители большого объема.

После этого в начале июня кроссовер GAC GS5 вспыхнул на трассе под Саратовом. Супруги, ехавшие в машине, увидели дым из-под капота и обнаружили очаг возгорания возле двигателя. Огонь был быстро потушен, никто не пострадал.

«Газета.Ru» направила в российское представительство GAC вопросы о результатах проверок случаев возгорания автомобилей и о том, будет ли GAC проводить по этому поводу отзывную кампанию, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

По случаю с пожаром в Саратове представительство GAC сообщило в своем Telegram-канале, что его причиной стало птичье гнездо, появившееся под капотом во время длительного простоя GAC GS5.

Введенный в действие в 2021 году ГОСТ «Отзыв продукции автомобилестроения» предоставляет Росстандарту широкие полномочия по проведению отзывных кампаний и даже возможность приостановки продаж, если автопроизводитель не идет на сотрудничество, однако до этого дело вряд ли дойдет, полагают эксперты.

«Китайские компании, как и другие, нормально реагируют на подобные инциденты. Для них очень важен имидж марки — им здесь еще работать и работать, продавать и продавать. Как правило, когда только появляются сообщения о массовых поломках, они очень быстро откликаются», — говорит «Газете.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По итогам серии возгораний кроссоверов Haval F7 и F7X в 2020-2021 годах китайский автопроизводитель провел отзывную кампанию, производители оперативно устраняли и более мелкие неисправности, напоминает он.

«Что касается случая с GAC, пока мы знаем, что два автомобиля загорелись в разных концах страны и формально по разным причинам. Это штучные вещи, и я бы не стал делать скоропалительных глобальных выводов. И Mercedes-Benz загорались в прежние времена», — сказал Моржаретто.

В отличие от европейских, японских, корейских и других мировых автопроизводителей, китайские автокомпании в меньшей степени заботятся о поддержании имиджа марки, а на российском рынке китайские фирмы находятся сейчас в положении монополистов, возражает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Объявление отзывной кампании будет зависеть от решения, которое примет автопроизводитель, признает ли он дефект.

Будет проведена экспертиза, которая будет определять, что стало причиной возгорания – производственный дефект или нарушение правил эксплуатации», — объясняет Радько «Газете.Ru».

Росстандарт должен обязательно отреагировать на такие случаи. Кроме того, если водитель получил ожоги, может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ об оказании услуг или реализации товаров, не отвечающих требованиям безопасности, добавил юрист.

«Мы не знаем как поведет себя GAC, но на данном этапе все китайские автокомпании по сути являются монополистами, деваться нам некуда, поэтому у них нет особого стимула вести себя с нами так, как мы привыкли, и как с нами вели себя более традиционные компании, которые, к сожалению, из России ушли», — заключил Радько.