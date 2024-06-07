Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) на Украине на постоянной основе сталкиваются с враждебностью со стороны граждан в ходе работы. Об этом сообщает газета The Guardian.

Военный ВСУ Юрий Пихота, который выдает повестки на улице, рассказал, что ему тяжело эмоционально, а его руки под конец рабочего дня трясутся, как на передовой. По его словам, ему трудно находиться в Киеве, наблюдая за нормальной жизнью общества, так как он вспоминает, что его друзья находятся в зоне боевых действий.

По информации издания, мужчины призывного возраста разбегаются, когда видят на улице сотрудников военкомата. Отмечается, что в украинском обществе наблюдается раскол, ведь в адрес сотрудников ТЦК выкрикиваются постоянные оскорбления.

6 июня депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что сотрудники ТЦК имеют право применять силу, если граждане отказываются выполнять их требования в рамках мобилизации населения.

5 июня в Житомирской области недовольные украинцы попытались взять штурмом военкомат.

Ранее мужчин-военкомов на Украине предложили отправить на фронт, заменив их женщинами.