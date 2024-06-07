Украинские олигархи лишились контроля над своими активами на территории Донецкой народной республики после того, как в 2014 году они выбрали отдельный путь от Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова приводит РИА Новости .

«Мы решали этот вопрос еще на стадии обретения независимости, поэтому сказать, что украинская олигархия все еще оказывает влияние на свои активы на территории Донецкой народной республики, не имеет смысла», — отметил Пушилин, отвечая на вопрос о текущем состоянии активов украинских олигархов на территории ДНР.

По его словам, украинские олигархи сами отказались от этого — они приняли свое решение еще в 2014 году, и это решение не было связано с Донбассом, оно не касалось жителей Донбасса, поэтому их пути разошлись.

«Наши пути — это пути Донбасса и олигархии», — дополнил свою мысль глава ДНР.

До этого Пушилин предсказал судьбу президента Украины Владимира Зеленского.

28 мая президент России Владимир Путин предположил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

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