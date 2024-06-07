Рособрнадзор не планирует кардинальных изменений в ЕГЭ в будущем году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2025 году не затронут какие-либо существенные перемены. С таким заявлением выступил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, чьи слова передает ТАСС.

«Кардинальных изменений не планируется», — объявил он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно информации руководителя ведомства, о значительных корректировках предупреждают по меньшей мере за два года, чтобы успеть подготовить будущих выпускников.

«В таких случаях мы предупреждаем за два года, то есть выпускников 9-х классов», — уточнил Музаев.

Незадолго до начала государственных экзаменов в школах вступили в силу новые правила ЕГЭ, которые должны облегчить жизнь школьникам и дать им шанс исправить оценку. Теперь ученики могут пересдать один экзамен по выбору. О том, как это сделать, и как в связи с нововведением изменилось расписание ЕГЭ–2024 — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в правительстве озвучили ключевое преимущество ЕГЭ.