Президент Аргентины Милей передумал отказываться от участия в саммите G7

Президент Аргентины Хавьер Милей все же посетит саммит G7 в Италии, но не приедет на швейцарскую конференцию по Украине. Об этом сообщило издание La Nacion.

По информации источника, президент Аргентины прибудет в Италию 12 июня, проведет там три дня, после чего вернется в южноамериканскую страну.

В ночь на 7 июня сообщалось, что Хавьер Милей не примет участия в саммите G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии. La Nacion не уточнила, почему Милей все же решил поехать на саммит «Большой семерки».

Саммит G7 пройдет с 13 по 15 июня.

Сообщалось, что Владимир Зеленский может не приехать на саммит G7.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что Зеленский примет участие в предстоящем саммите «Большой семерки».

Ранее Мексика отказалась от участия в конференции по Украине.