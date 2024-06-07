ВСУ применяли фосфорные боеприпасы в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время проведения президентских выборов в России в марте применили в районе города Энергодара в Запорожской области беспилотник с фосфорными боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений 1197-го полка ВС России.

«В районе Энергодара был применен БПЛА с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело. Обошлось без жертв», — заявил он.

2 мая сообщалось, что в Госдепе США объяснили, что ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и ряда российских институтов, компаний и их руководителей, после того как получили информацию, что Россия применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин.

26 апреля посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что неудачи в боевых действиях могут подтолкнуть Украину на провокации с использованием отравляющих веществ.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что сообщения о применении Вооруженными силами Украины химического оружия с фосфором в ДНР следует проверить.

Ранее стало известно о применении ВСУ газовых гранат с отравляющим веществом.