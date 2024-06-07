Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ применяли фосфорные боеприпасы в Запорожье

РИА Новости: ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы в районе Энергодара

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время проведения президентских выборов в России в марте применили в районе города Энергодара в Запорожской области беспилотник с фосфорными боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений 1197-го полка ВС России.

«В районе Энергодара был применен БПЛА с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело. Обошлось без жертв», — заявил он.

2 мая сообщалось, что в Госдепе США объяснили, что ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и ряда российских институтов, компаний и их руководителей, после того как получили информацию, что Россия применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин.

26 апреля посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что неудачи в боевых действиях могут подтолкнуть Украину на провокации с использованием отравляющих веществ.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что сообщения о применении Вооруженными силами Украины химического оружия с фосфором в ДНР следует проверить.

Ранее стало известно о применении ВСУ газовых гранат с отравляющим веществом.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами