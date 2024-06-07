В правительстве раскрыли, кто придет на смену бакалаврам

Российских студентов, которые окончат вузы по обновленной системе высшего образования, будут именовать специалистами. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, чьи слова передает РИА Новости.

«Они будут специалистами в различных областях», — подчеркнул политик.

По его прогнозам, специалисты будут ориентированы на те потребности, которые присутствуют в российской экономике.

По словам вице-премьера, все нововведения в сфере высшего образования для учащихся окажутся комфортными и малозаметными. Для тех, кто уже окончил вуз, сделают так, чтобы дипломы, которые выдавались в разное время, представляли собой равнозначную профессиональную ценность, подчеркнул Чернышенко.

Незадолго до этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что приложение к диплому об окончании вуза собираются расширить, чтобы в нем содержалось больше данных, необходимых работодателю.

Ранее сообщалось, что бакалавры смогут завершить учебу без перехода на новую систему.